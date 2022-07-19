Трех жителей Саратовской области оштрафуют за незаконную охоту на сурка

Сурок Фото: Иван ВИСЛОВ

Трех жителей Саратовской области планируют оштрафовать за незаконную охоту на сурка, об этом сообщает региональный комитет охотничьего хозяйства и рыболовства.

За прошедшую неделю сотрудники комитета выявили три нарушения правил охоты на сурка степного. К ответственности привлечены физические лица. На них составлены протоколы об административных правонарушениях.

Теперь гражданам грозит административный штраф в размере до 4 тысяч рублей.

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