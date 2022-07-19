В Вольске 10-летний мальчик провалился в открытый люк

Ребенок получил травмы
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Вольске ребенок провалился в открытый люк. Региональная прокуратура проводит проверку.
10-летний мальчик упал в открытый смотровой колодец и получил травмы. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.
Правоохранители ищут в городе другие открытые колодцы, люки и шахты.
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