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Происшествия19 июля 2022 13:41

В Вольске 10-летний мальчик провалился в открытый люк

Проводится прокурорская проверка
Наталия Калинина
Ребенок получил травмы

Ребенок получил травмы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Вольске ребенок провалился в открытый люк. Региональная прокуратура проводит проверку.

10-летний мальчик упал в открытый смотровой колодец и получил травмы. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

Правоохранители ищут в городе другие открытые колодцы, люки и шахты.

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