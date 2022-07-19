Николай Панков

Панков рассказал о возможном выдвижении Валерия Радаева в облдуму. Об этом в своем телеграм-канале «Пара слоV» рассказал секретарь регионального отделения партии «ЕР», депутат Государственной Думы Николай Панков.

По словам Панкова, на конференции «Единой России» поднимут вопрос выдвижения Валерия Радаева на выборы в Саратовскую областную Думу. В Совет Федерации от региона может быть делегирован сотрудник министерства иностранных дел.

— Посоветуемся и обсудим вопрос выдвижения Валерия Радаева на выборы в Саратовскую областную Думу. Об этом говорили и ранее. Его хорошо знают, и он знаком с вопросами, которые волнуют людей. Кроме того, он уже работал в областной Думе - председателем.

Что касается делегирования в Совет Федерации, то вероятно, что это будет дипломат. Хотя он и не трудился у нас, думаю, что с его приходом в Совет Федерации область выиграет. В том числе в вопросах создания новых рабочих мест, расширения производств и привлечения инвестиций, – пишет Панков.

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