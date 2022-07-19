Виктор Мулллин

Скончался бывший гендиректор «Контакта» Виктор Муллин. Об этом сообщает минпромэнерго Саратовской области.

Сегодня на 67-м году жизни после продолжительной болезни скончался бывший гендиректор ОАО «Научно-производственное предприятие «Контакт» Виктор Муллин.

Муллин родился в Саратове в 1955 году. С 2005 по 2013 годы занимал должность генерального директора ОАО «Научно-производственное предприятие «Контакт»

С Муллиным простятся завтра, 20 июля. Церемония пройдет в 13:00 по адресу: Саратов, улица Дзержинского, 9/11.

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