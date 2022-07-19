Роман Бусаргин встретился с жителями и обсудил благоустройство в Красноармейском районе Саратовской области, о чем пишет в своем Телеграм-канале.

В муниципалитете планируют создать четыре образовательных центра, а также обновить оборудование в четырех школах искусств. Идет ремонт в двух школах и двух детских садах.

Установлен модульный ФАП на железнодорожной станции «Карамыш». Скоро закончится капитальный ремонт здания детской поликлиники, здания Золотовской врачебной амбулатории. До конца года планируется сдать ремонт здания женской консультации.

49,9 млн рублей направлено на ремонт дорог в сельских поселениях.

Роман Бусаргин также отметил, что в школе № 8, которую ремонтируют по федеральной программе, недостаточно рабочих. Подрядчик пообещал устранить ситуацию.

В район также должны поступить два новых автомобиля скорой помощи. Еще жители попросили помочь в ремонте тротуаров, ведущих к социальным учреждениям. В этом году в районном бюджете денег на них нет.

- Найдем финансирование, чтобы уже в этом году начать в Красноармейске реализацию первого этапа программы по ремонту тротуаров, - отметил Бусаргин.

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