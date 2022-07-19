Расчистка реки Большой Узень обрадовала местных жителей

Расчистка реки Большой Узень стала важным событием для жителей близлежащего села, об этом сообщает министерство природных ресурсов и экологии области.

Долгие годы Большой Узень был мелкой, затянутой тиной рекой. Периодически она пересыхала совсем, да и в остальное время вода была мутной, с характерным запахом, пить её было нельзя. Жителям села Милорадовка Краснопартизанского района приходилось ездить за водой в соседние села. Районная администрация пыталась наладить подвоз воды, но это стоило весьма дорого и было принято решение обратиться к министерству природы для расчистки реки.

После подготовки документации и взятия необходимых анализов работы были проведены и река преобразилась. Ее глубина в некоторых местах теперь достигает 5-7 метров, по словам местных жителей, в неё можно смело нырять. Вода чистая и пригодная для питья.

По поручению врио губернатора Романа Бусаргина в ближайшей перспективе запланированы работы по расчистке рек в других районах области. В их числе река Голенькая в поселке Липовский Озинского района, озеро Лебяжье в селе Большой Кушум Балаковского района. Завершается подготовка документации для расчистки рек Хопер в черте города Балашова и Аткара в границах города Аткарска.

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