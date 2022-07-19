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Общество19 июля 2022 13:12

В Саратове 11 собственников жилья на Предмостовой площади уже получили компенсации

Договоры на выплату от правительства заключили 17 собственников жилья у моста Саратов-Энгельс
Наталия Калинина

В Саратове 11 собственников жилья на Предмостовой площади уже получили компенсации, всего с муниципалитетом заключено 17 таких контрактов.

Напомним, на месте аварийного жилья планируется сделать полноценную транспортную развязку, что позволит уменьшить пробки.

По поручению Михаила Исаева по вечерам в понедельник, среду и пятницу чиновники из администрации Волжского района общаются с собственниками имущества на Предмостовой площади. Также свои вопросы граждане могут задать в любой рабочий день по телефону: 23-53-10.

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