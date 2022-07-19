В Саратове ФСБ задержало предпринимателя за взятку

В Саратове ФСБ задержало предпринимателя за попытка дать взятку: он хотел сократить штраф за нарушения при провозе грузов, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

35-летний бизнесмен был задержан возле собственного дома в Заводском районе города. Сидя в машине, он попытался передать инспектору автодорожного надзора деньги.

За эти деньги инспектор должен был составить протокол по статье КоАП «Нарушение правил тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» на него как на должностное лицо, а не на фирму. Это позволило бы снизить штраф.

О готовящемся преступлении инспектор заранее сообщил правоохранителям и нарушителя задержали сотрудники УФСБ по Саратовской области. Возбуждено уголовное дело.

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