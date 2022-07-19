Михаил Исаев

На улице Кленовой в Заводском районе вместо снесенных домов появится сквер. Об этом сообщает глава города Михаил Исаев в своем телеграм-канале.

Сегодня, 19 июля, Михаил Исаев посетил территорию на улице Кленовой, где ранее было сконцентрировано большое количество аварийного жилого фонда. Часть из домов расселена, здесь появились многоэтажные дома. Продолжается снос ветхих зданий.

— От тех, кто проживает в данном микрорайоне, есть запрос на обустройство зеленой зоны. Помимо этого, территория позволяет разместить здесь небольшое социальное учреждение, например детский сад.

— Поручил главе районной администрации Андрею Марусова совместно с комитетом по архитектуре разработать предпроектное решение развития микрорайона, которое затем мы обсудим вместе с местными жителями, — пишет Исаев.

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