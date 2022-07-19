Саратовцев пригласили осваивать Арктику

Глуз

Саратовцев приглашают осваивать Арктику, сообщает министерство природных ресурсов и экологии области.

«Арктический вызов» - масштабная федеральная программа по привлечению в регионы Арктической зоны высококвалифицированных специалистов и руководителей, в том числе в органы исполнительной власти и бюджетные учреждения. Открыты порядка 200 вакансий в различных направлениях: энергетика, строительство, ЖКХ, медицина, социальная сфера, образование, информационные технологии, СМИ и другие. В проекте участвуют Мурманская и Архангельская области, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Республики Коми, Карелия, Якутия (Саха), Красноярский край.

Конкурс для кандидатов будет проходить в гибридном формате с заочным отбором и дальнейшим получением оценки на публичных мероприятиях. Планируется участие более 10 тысяч кандидатов.

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