фото: Архив КП

В дачном массиве у Энгельса у молодого парня отняли Iphone. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

Сегодня утром, 19 июля, в полицию поступил звонок от 20-летнего жителя Энгельса. Парень сообщил, что час назад у дачи в селе Шумейка малознакомый отобрал у него IPhone 7. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

Подозреваемый был задержан оперативниками уголовного розыска. Им оказался ровесник потерпевшего – житель поселка Придорожный, ранее неоднократно судимый за кражу, грабеж и вымогательство. Сотрудники полиции изъяли телефон у грабителя и вернули владельцу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.