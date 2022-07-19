На сотрудников Воскресенской администрации завели уголовное дело за самоуправство

На неустановленных пока сотрудников администрации Воскресенского района Саратовской области завели уголовное дело за самоуправство, об этом сегодня, 19 июля, сообщает СУ СК по Саратовской области.

По данным следствия, некие представители муниципалитета установили незаконный знак «Движение грузовых автомобилей запрещено» на пересечении улиц Калинина и Клочкова-Диева в селе Воскресенское. Проезд грузового транспорта на территорию аграрной коммерческой организации был нарушен и фирма буквально не смогла работать.

За это злоупотребление должностными полномочиями на чиновников завели уголовное дело, подозреваемых ищут.

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