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Общество19 июля 2022 12:05

Судебные приставы заставили саратовца вернуть неисправную «Весту»

Савва Чуйченко

Судебные приставы заставили жителя Саратова вернуть неисправный автомобиль, сообщает УФССП по Саратовской области.

Житель Саратова приобрел автомобиль Lada Vesta у официального дилера, но в ходе пользования обнаружил неисправность отопительной системы. Гарантийное обслуживание не исправило проблему и вскоре дефект вновь дал о себе знать. В связи с этим мужчина потребовал вернуть ему деньги за некачественный товар и получил компенсацию стоимости автомобиля на сумму более миллиона рублей.

В свою очередь клиент должен был вернуть на завод неисправный автомобиль, но гражданин предпочел этого не делать. Автодилеру пришлось обращаться в суд, но даже зная о начавшемся исполнительном производстве должник не предпринял никаких действий. Судебный пристав вручил должнику требование об исполнении решения, однако и это не заставило его расстаться с некачественным товаром. Только после ограничения на выезд из страны, наложенного УФССП мужчина вернул «Весту» автодилеру.

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