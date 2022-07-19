Судебные приставы заставили саратовца вернуть неисправную «Весту»

Судебные приставы заставили жителя Саратова вернуть неисправный автомобиль, сообщает УФССП по Саратовской области.

Житель Саратова приобрел автомобиль Lada Vesta у официального дилера, но в ходе пользования обнаружил неисправность отопительной системы. Гарантийное обслуживание не исправило проблему и вскоре дефект вновь дал о себе знать. В связи с этим мужчина потребовал вернуть ему деньги за некачественный товар и получил компенсацию стоимости автомобиля на сумму более миллиона рублей.

В свою очередь клиент должен был вернуть на завод неисправный автомобиль, но гражданин предпочел этого не делать. Автодилеру пришлось обращаться в суд, но даже зная о начавшемся исполнительном производстве должник не предпринял никаких действий. Судебный пристав вручил должнику требование об исполнении решения, однако и это не заставило его расстаться с некачественным товаром. Только после ограничения на выезд из страны, наложенного УФССП мужчина вернул «Весту» автодилеру.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.