Мошенник заставил жителя Заводского района перечислить деньги на 14 разных номеров

фото: архив КП

Очередной саратовец стал жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

Вчера, 18 июля, в отдел полиции в Заводском районе Саратова обратился 31-летний местный житель. Мужчина сообщил полицейским, что его обманули мошенники.

Несколько дней назад саратовцу позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Звонивший сообщил, что якобы злоумышленники пытаются оформить на него кредит. Их действия можно пресечь только одним способом – оформить встречный кредит.

Мужчина отправился в отделение банка, где оформил кредит на 600 тысяч, и перевел средства на 14 абонентских номеров, зарегистрированных в Москве. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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