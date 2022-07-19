фото: пресс-служба правительства

Под Саратовом начался ремонт дороги к селу Рыбушка. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Сегодня, 19 июля, Роман Бусаргин и Михаил Исаев посетили дорогу к селу Рыбушка. Дорога идет федеральной трассы «Саратов – Волгоград» и будет отремонтирована по всей длине в 25 км. Стоимость работ – более 400 млн рублей. Дополнительные средства в размере 8 млрд рублей выделены региону при поддержке Председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.

Дорога к Рыбушке – самая протяженная в Гагаринском районе. Здесь расположены 3 больших села, в которых живёт более 4 тыс.человек.

— На протяжении 20 лет ремонт на этой дороге делался только отдельными участками. Проехать местами было невозможно. Теперь Рыбушка вошла в состав Саратова. В этом году дорога будет полностью отремонтирована. Подрядчик взял обязательства все работы завершить до 1 сентября. , - сказал Роман Бусаргин.

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