Фото: Дмитрий Владимиров

Саратовское отделение «Боевого Братства» провело бронепробег в честь 78-ой годовщины снятия блокады Ленинграда, о подробностях рассказал сегодня, 19 июля, в пресс-центре «КП-Саратов» председатель правления Саратовского регионального отделения военно-технического общества Сергей Жерновой.

От Саратова бронепробег «Разорванное кольцо» шел до поселка Кабона на берегу Ладоги, где много лет назад начиналась знаменитая «дорога жизни». Члены экипажа посещали населенные пункты в регионе, общались с местными жителями, организовывали мероприятия и игры для детей. Техника успешно форсировала Ладожское озеро. Добравшись до Санкт-Петербурга, участники пробега ознакомились с местными достопримечательностями, помолились в Казанском Соборе. По словам Сергея Всеволодовича, множеством новых впечатлений был обеспечен не только сам экипаж, но и люди, что встречались им по пути.

Сергей Жерновой подтвердил, что все базовые задачи были выполнены. Он поблагодарил за помощь и поддержку руководителя Саратовского регионального отделения «Боевого Братства» Сергея Авезниязова и заместителя министра молодежной политики и спорта Саратовской области Ангелину Беловицкую, подарив им памятную символику бронепробега.

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