В пресс-центре «КП-Саратов» состоится встреча по окончанию бронепробега «Боевого Братства».

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Сегодня, 19 июня, в 13:00 в пресс-центре «КП-Саратов» состоится встреча, темой которой станет окончание бронепробега Саратовского Областного Отделения ВООВ «Боевое Братство».

Бронепробег провели из Саратова до посёлка Кобона Ленинградской области. Основная значимая часть маршрута пролегла по трассе Дороги Жизни по Ладожскому озеру и далее по линии соприкосновения с немецко-фашисткими и финскими войсками с форсированием Финского залива в районе п. Приветнинское на форт Красная Горка. В бронепробеге приняло участие БТР-80 и а/м «ТИГР» с экипажами в количестве до шести человек.

Во встрече примут участие заместитель министра молодежной политики и спорта Саратовской области Ангелина Беловицкая, Председатель правления Саратовского регионального отделения военно-технического общества, член совета Саратовского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», директор научно-производственного предприятия «СОЛИТОН» Сергей Жерновой и член общественной палаты Саратовской области, Представитель председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» по Приволжскому федеральному округу, руководитель Саратовского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Сергей Авезниязов.

Мероприятие пройдёт по адресу: г. Саратов, ул. Вишнёвая, 10 (здание с вывеской «Типография №1»). Предусмотрена прямая трансляция, в чате которой журналисты также смогут задать свои вопросы.

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