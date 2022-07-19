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Политика19 июля 2022 9:33

В СВО на территории Украины погиб доброволец из Балашовского района

Евгений Бадиков
Арсен Карапетян

Арсен Карапетян

В СВО на территории Украины погиб доброволец из Балашовского района. Об этом сообщает глава администрации Балашовского района Павел Петраков.

В СВО на территории Украины погиб доброволец Арсен Карапетян.

— Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Карапетяна Арсена Петиковича. Он навсегда останется в памяти тех, кто его знал, честным, храбрым убежденным человеком и неравнодушным гражданином. Вечная слава и светлая память герою!, — пишет Петраков.

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