фото: СУ СКР

По факту падения рабочего из автокрана возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Напомним, утром 12 июля 47-летний водитель автокрана марки «Mitsubishi Fuso» поднял на высоту 4-го этажа 64-летнего напарника. Мужчины выполняли строительные работы у дома №1 на проспекте Энтузиастов, монтажная люлька с мужчиной рухнула вниз. Рабочий скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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