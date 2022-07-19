Комиссия в Питерском районе

Муниципальное Собрание приняло отставку главы Питерского района Саратовской области. Сегодня, 19 июля, об этом сообщили в региональном министерстве по делам территориальных образований.

Объявлен конкурс на замещение должности главы района. В состав конкурсной комиссии вошли министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин, региональный министр труда и социальной защиты Сергей Егоров, депутаты Саратовской областной Думы Леонид Чернощеков и Сергей Харьков.

Исполняющим обязанности главы муниципалитета назначен Дмитрий Живайкин. Напомним, ранее главу Питерского района раскритиковал Вячеслав Володин.

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