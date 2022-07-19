33-летний житель Новоузенского района обвиняется в изнасиловании 14-летней дочери знакомых, об этом сообщает следственный комитет Саратовской области.

По данным следствия ночью 3 июля мужчина находился в гостях у знакомых в селе Норки Краснокутского района. Оставшись наедине с 14-летней дочерью хозяев на летней кухне гость воспользовался этим, изнасиловав девочку. Позже та рассказала о произошедшем матери, которая обратилась с заявлением в полицию.

Следователями комитета насильник был задержан, ему предъявлено обвинение в изнасиловании несовершеннолетней. Следствие продолжается, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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