фото: СУ СКР
В Саратове осудят 52-летнего мужчина за убийство пенсионерки. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.
По данным ведомства, 14 июля в квартире на улице Мелиораторов поселка Дачный в городе Саратове обнаружено тело 61-летней женщины.
Следователем был задержан 52-летний знакомый погибшей. Задержанный, находясь в гостях у своей знакомой напал на 61-летнюю женщину и избил ее кулаками.
Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной смерти потерпевшей стала тупая травма головы.
Вину задержанный признал, расследование уголовного дела продолжается.
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