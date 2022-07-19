фото: СУ СКР

В Саратове осудят 52-летнего мужчина за убийство пенсионерки. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По данным ведомства, 14 июля в квартире на улице Мелиораторов поселка Дачный в городе Саратове обнаружено тело 61-летней женщины.

Следователем был задержан 52-летний знакомый погибшей. Задержанный, находясь в гостях у своей знакомой напал на 61-летнюю женщину и избил ее кулаками.

Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной смерти потерпевшей стала тупая травма головы.

Вину задержанный признал, расследование уголовного дела продолжается.

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