фото: СУ СКР

Пожилой рыбак утонул под Энгельсом. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По данным следствия, вчера вечером, 18 июля 64-летний мужчина рыбачил с лодки на реке Сазанка рядом с поселком Приволжский у города Энгельса. Лодка опрокинулась и и мужчина, оказавшись в воде, начал тонуть. Местные жители попытались спасти рыбака, вытащили его из воды, но признаков жизни он не подавал.

Признаков насильственной смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено. Назначена судмедэкспертиза.

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