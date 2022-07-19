Михаил Орлов

Михаил Орлов: одним из направлений работы детских патриотических организаций является профориентация и формирование гражданской позиции.

Министр образования Саратовской области Михаил Орлов рассказал о перспективах созданиях молодежных патриотических организаций.

— Одним из направлений работы является профориентация и формирование гражданской позиции. Участие в этих организациях является абсолютно добровольным. Никто туда загонять школами, классными коллективами не будет. Нужно организовать такую работу, чтобы это было престижно и модно быть членом подобной организации.

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