Михаил Орлов
Михаил Орлов: одним из направлений работы детских патриотических организаций является профориентация и формирование гражданской позиции.
Министр образования Саратовской области Михаил Орлов рассказал о перспективах созданиях молодежных патриотических организаций.
— Одним из направлений работы является профориентация и формирование гражданской позиции. Участие в этих организациях является абсолютно добровольным. Никто туда загонять школами, классными коллективами не будет. Нужно организовать такую работу, чтобы это было престижно и модно быть членом подобной организации.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.