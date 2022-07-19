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В Саратовской области зарегистрировано 59 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.

За прошедшие сутки заболели 59 жителей области. Общее количество заболевших в области составляет 255 971 человек. Ни у кого из заболевших нет признаков пневмонии.

С начала пандемии выздоровело 249 312 человек, из них 61 - за последние сутки. 115 человек лечатся в больницах, еще 658-дома.

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