фото: Википедия
В Саратовской области зарегистрировано 59 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.
За прошедшие сутки заболели 59 жителей области. Общее количество заболевших в области составляет 255 971 человек. Ни у кого из заболевших нет признаков пневмонии.
С начала пандемии выздоровело 249 312 человек, из них 61 - за последние сутки. 115 человек лечатся в больницах, еще 658-дома.
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