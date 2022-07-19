фото: Архив КП

Тысячи жителей Ленинского района Саратова остались без воды. Об этом сообщает ООО «КВС»

Сегодня, 19 июля, воды не будет в многоквартирных домах по адресам дом № 6 по улице Гусельской, дома №№ 1, 2, 3 и 4 по Гусельскому переулку, дом № 27 по Чкалова, дома № 10 и № 12 по 1-му проезду Строителей, дом № 20 по проспекту Строителей, дом № 21 по Черниговской, дом № 2а по Рижской и дом № 1 по Песочной.

Лишатся водоснабжения и жители частных домов на улицах Клещевская, Авиационная, Овражная, Песочная, 2-я Песочная, Черниговская, Гусельская, Квартальная, Восточная, Гомельская, Тележная, Енисейская, Гусельский проезд, Чкалова, Прудная.

Вернуть воду коммунальщики планируют к восьми вечера.

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