фото: ГИБДД

83-летний автомобилист попал в больницу после аварии в Заводском районе. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.

Вчера вечером, 18 июля в 17:20 в Заводском районе произошло ДТП. Напротив дома №4 по улице Азина столкнулись «Лада Гранта» под управлением 83-летнего водителя и а/м Hyundai Solaris, за рулем которого находился 32-летний мужчина.

В результате ДТП пожилой водитель «Гранты» попал в больницу.

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