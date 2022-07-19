фото: ГИБДД

В ДТП в Аткарском районе погиб пожилой водитель. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

Вчера, 18 июля, в 8:50 на 210 км автодороги «ТАМБОВ - ПЕНЗА» в Аткарском районе произошло ДТП.

Пожилой мужчина 85 лет на ВАЗ 21093 столкнулся с ВАЗ 21074, за рулем которого находился 59-летний мужчина. В результате аварии водитель девятки получил тяжелые травмы и скончался в уже в больнице. 62-летней пассажирке «девятки» и водителю «семерки» назначено лечение.

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