Роман Бусаргин

Роман Бусаргин прошел ревакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил сам врио губернатора области в своем телеграм-канале.

— Коронавирус остается, но мы знаем способы защиты от него. Подошел срок очередной ревакцинации. Снова выбрал отечественную вакцину «Спутник». На собственном опыте убедился, что это действенный способ профилактики.

Дорогие жители, защитите себя и близких от заболевания. Прививайтесь вовремя. Всем желаю крепкого здоровья!, — пишет Бусаргин.

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