В Саратове отключили воду в двух района города. Об этом сообщает ООО «КВС».

Сегодня, 18 июля для устранения повреждения водопровода по ул.Васильковская, 17 ограничено холодное водоснабжение абонентов ул.Васильковская; Азина, 1-21; пр.Энтузиастов, 66/1-88а; Ленинградская; Вологодская; Верхоянская.

Для устранения повреждения на городском водопроводе по ул.Навашина, 11, ограничено холодное водоснабжение абонентов 3-его Проезда 1-ого Пугачёвского пос. (от Навашина до Безымянной).

Водоснабжение обещают вернуть в 8 утра.

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