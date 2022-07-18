В Саратове отключили воду в двух района города. Об этом сообщает ООО «КВС».
Сегодня, 18 июля для устранения повреждения водопровода по ул.Васильковская, 17 ограничено холодное водоснабжение абонентов ул.Васильковская; Азина, 1-21; пр.Энтузиастов, 66/1-88а; Ленинградская; Вологодская; Верхоянская.
Для устранения повреждения на городском водопроводе по ул.Навашина, 11, ограничено холодное водоснабжение абонентов 3-его Проезда 1-ого Пугачёвского пос. (от Навашина до Безымянной).
Водоснабжение обещают вернуть в 8 утра.
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