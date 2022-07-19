Во вторник в Саратовской области обещают грозу. Об этом сообщает Приволжский УГМС.

Сегодня, 19 июля, в Саратове синоптики обещают переменную облачность, кратковременный грозовой дождь. Воздух прогреется до +26 градуса в разгар дня, утром +15. Ветер дует западный со скоростью 5-10 м/с, порывы 14 м/с.

В области - переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, в отдельных районах сильный, местами гроза, днем осадков не обещают. Ветер дует западный со скоростью 5-10 м/с, порывы 14 м/с. Утром +10 +15, днем температура колеблется от +21 до +26 градусов.

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