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В Саратове выставили на продажу здание ДК «Тантал». Об этом рассказал в своем телеграм-канале юрист Николай Скворцов.

Продавцом указано Управление по работе с проблемными активами Поволжского банка ПАО Сбербанк. Стоимость здания- 96,1 млн рублей. Площадь здания - 5,395 тыс. кв. метров.

- Имущество, являющееся предметом залога ПАО Сбербанк: Здание нежилое, кад. №64:48:030311:1473, площадь: 5395,6 кв. м, адрес: Саратовская область, г. Саратов, проспект им. 50 лет Октября, д. 110А (в отношении здания заключен договор аренды, включая пользование земельным участком, на котором расположено здание и оборудованием, сроком до 31.12.2022 г.; аренда сроком до 26.06.2024 г, - говорится в описании лота.

В данный момент в здании временно находится Саратовский академический театр оперы балета, переехавший туда осенью 2020 года в связи с реконструкцией исторического здания.

О продаже здания сообщил саратовский юрист Николай Скворцов 18 июля.

«Теперь у нас продают театр оперы и балета. Прямо на Авито. Цена 96 млн рублей за 5 тысяч квадратных метров.Оказалось театр был заложен под кредит в Сбербанке. С выплатой кредита начались проблемы. Поэтому театр выставлен на реализацию»,-написал правозащитник в соцсети.

Напомним, что сейчас в здании, которое принадлежит ПАО «Тантал», расположен академический театр оперы и балета. Старое здание находится на реконструкции.

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