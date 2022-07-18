фото: Комитет охотхозяйства Саратовской области

В Саратовской области браконьеры убили лосиху и двух лосят. Об этом информирует пресс-служба комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области.

По данным ведомства, 12 июля браконьеры убили самку лося и двоих детенышей. Нанесенный ущерб оценивается в 880 тысяч рублей. В связи с инцидентом возбудили уголовное дело.

— В соответствии со ст. 258 УК РФ за данное преступление предусмотрен штраф в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, — говорится в сообщении комитета.

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