фото: минсельхоз области

20 районов Саратовской области приступили к уборке озимой пшеницы. Об этом сообщает региональный минсельхоз.

На сегодняшний день, 18 июля, в регионе обмолочено 38,38 тыс. га. Валовой сбор составил 113,91 тыс. тонн.

Самыми урожайными стали Пугачевский (54,1 ц/га), Новобурасский (40,1 ц/га), Советский (39,9 ц/га) и Калининский (38 ц/га) муниципальные районы.

В 11 районах области продолжается сбор овощных культур. Здесь в лидерах Энгельсский, Турковский, Советский, Балашовский, Ровенский муниципальный районы.

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