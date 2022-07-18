фото: архив МВД

В Саратове осудят девятнадцатилетнюю наркодилершу. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, в период с октября по ноябрь 2021 года 19-летняя саратовчанка входила в состав организованной группировки наркодилеров. Преступники занимались оптовыми закладками крупных партий запрещенных веществ. Всего полицейскими было изъято более килограмма различных наркотиков.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд.

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