фото: Архив КП

В двух микрорайонах Саратова воды не будет до вечера. Об этом сообщает ООО «КВС».

По заявлению организации, сегодня, 18 июля не будет воды в доме 4а по улице Братьев Никитиных. Кроме того, для устранения повреждения водопровода по ул.Киселева, 6 ограничат водоснабжение у абонентов, живущих в квадрате Киселева - Вольская - Кутякова - Горького.

Вернуть воду коммунальщики общеают к 20:00.

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