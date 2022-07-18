фото: Архив КП
В двух микрорайонах Саратова воды не будет до вечера. Об этом сообщает ООО «КВС».
По заявлению организации, сегодня, 18 июля не будет воды в доме 4а по улице Братьев Никитиных. Кроме того, для устранения повреждения водопровода по ул.Киселева, 6 ограничат водоснабжение у абонентов, живущих в квадрате Киселева - Вольская - Кутякова - Горького.
Вернуть воду коммунальщики общеают к 20:00.
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