В СИЗО в Саратовской области опровергли применение насилия над заключенными

В СИЗО в Саратовской области отрицают применение насилия над заключенными. Об этом сообщает УФСИН России по Саратовской области.

Ранее, 17 июля, в телеграм-канале проекта «Гулагу.нет» появилась информация от насилии над заключенными СИЗО-2 в Вольске.

По данным УФСИН, вчера, 17 июля, примерно в час ночи семеро задержанных отказались выполнять требования сотрудников администрации учреждения. Один из заключенных изрезал себе предплечье.

— Для пресечения противоправного поведения обвиняемых к ним был применен загиб обоих рук за спину и удержание, — сообщает ведомство.

На данный момент СИЗО-2 УФСИН России по Саратовской области функционирует в штатном режиме. По факту противоправного поведения обвиняемых проводится проверка.

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