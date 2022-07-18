Девять улиц в Заводском остались без воды до вечера

Сегодня, 18 июля, девять улиц в Заводском районе Саратова остались без воды до вечера, о чем сообщает ООО «КВС».
Работы на городском водопроводе идут по адресу Васильковская, 17. На время их проведения без воды остались абоненты по адресам Васильковская, Азина (дома №№1-21а), проспект Энтузиастов (66-88а, четные номера домов; а также дома №№61б, 61в) , Ленинградская, Вологодская, Верхоянская, Солнечная, Чихарева, 1-й Аэродромный проезд.
Восстановить холодное водоснабжение абонентов коммунальщики обещают к 20:00.
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