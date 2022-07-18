Заседание комиссии

После критики Володина ушел в отставку глава Петровского района Саратовской области. Сегодня, 18 июля, об этом объявило региональное министерств по делам территориальных образований.

Петровское районное Собрание приняло отставку главы района Виталия Макарова. Уже стартовал конкурс по отбору кандидатур на должность главы района, собрана конкурсная комиссия, в состав которой вошли зампред-министр промышленности и энергетики области Андрей Архипов, министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин, Председатель Саратовской областной Думы Александр Романов и депутат областной Думы Вадим Рогожин.

Напомним, ранее во время рабочего визита в регион Вячеслав Володин раскритиковал Виталия Макарова за недостаточно активное участие муниципалитета в реализации госпрограмм и нацпроектов.

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