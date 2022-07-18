фото: СУ СКР

В Балаково мужчина после драки задохнулся из-за зубного протеза. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По данным следствия, в ночь с 30 апреля на 1 мая между двумя жителями Балаково произошла ссора. Мужчины повздорили, и младший из них, 41-летний балаковец избил своего 56-летнего оппонента. Пострадавшему стало плохо, и нападавший мужчина, испугавшись, попытался провести реанимационные мероприятия, но сломал своему оппоненту зубной протез, который перекрыл дыхательные пути мужчины.

56-летний участник конфликта задохнулся из-за обломка протеза.

Уголовное дело с обвинением по статье «причинение смерти по неосторожности» направлено в суд.

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