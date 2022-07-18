Фото: Мой Энгельс

Возле школы № 33 в Энгельсе новый асфальт ушел «в бездну». Таким неприятным открытием жители Энгельса поделились сегодня, 18 июля, в социальной сети. Как пишет Анастасия Терешина в группе «Мой Энгельс» ВКонтакте на свежем асфальте по дороге к школе № 33 появился глубокий провал.

Сделали дорогу у 33 школы меньше месяца назад, а что будет зимой? – интере6суюется горожанка. На представленном снимке видно, что в яму уже набросали ветки и мусор.

В комментариях к записи представители городской администрации ответили, что «в связи с аварийными работами у дома № 39 по ул. Степной произошел обвал тротуара. Сейчас ремонт водяной трубы завершен и в ближайшее время тротуар будет восстановлен».

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