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Общество18 июля 2022 10:33

В Саратовской области введут День ветеранов боевых действий 1 июля

Наталия Калинина
В Саратовской области почтут память и заслуги ветеранов

В Саратовской области почтут память и заслуги ветеранов

В Саратовской области введут День ветеранов боевых действий 1 июля. сегодня, 18 июля, на заседании комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с установлением праздников и памятных дат при облдуме был рассмотрен соответствующий законопроект.

1 июля планируется установить День ветеранов боевых действий. Речь идет о локальных войнах и вооруженных конфликтах после 1945 года на территории СССР, Российской Федерации и других государств.

Сейчас в Саратовской области проживает 15 тысяч человек, относящихся к данной категории.

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