В кинотеатре
Фото: Борис КУДРЯВОВ
На поддержку кинотеатров в Саратовской области выделили 10 миллионов рублей. Средства направлены из регионального бюджета, о чем сообщил Роман Бусаргин на постоянно действующем совещании.
На эти деньги закупят билеты для школьников на фильмы исторической, патриотической направленности.
Вопрос поддержки кинотеатров области был проработан министерством экономического развития в соответствии с поручением Романа Бусаргина.
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