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Общество18 июля 2022 10:26

На поддержку кинотеатров в Саратовской области выделили 10 миллионов

Наталия Калинина
В кинотеатре

В кинотеатре

Фото: Борис КУДРЯВОВ

На поддержку кинотеатров в Саратовской области выделили 10 миллионов рублей. Средства направлены из регионального бюджета, о чем сообщил Роман Бусаргин на постоянно действующем совещании.

На эти деньги закупят билеты для школьников на фильмы исторической, патриотической направленности.

Вопрос поддержки кинотеатров области был проработан министерством экономического развития в соответствии с поручением Романа Бусаргина.

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