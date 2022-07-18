фото: архив КП

Дефицит бюджета Саратовской области увеличится на 100 миллионов рублей. Об этом стало известно из документов, опубликованных на сайте Саратовской облдумы.

Региональный минфин планирует увеличить доходную часть бюджета 2022 года на 776 млн рублей, расходы же вырастут на 816 миллионов.

Доходная часть увеличилась благодаря налоговым и не налоговым поступлениям 1 млрд 155 млн рублей и средств от Пенсионного фонда РФ и негосударственных организаций в размере 3,3 млн рублей. Уменьшилась доходная часть на 400 млн рублей в связи с уточнением потребности.

В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что бюджет распределят между:

— разработкой проектно-сметной документации и строительство поликлиник — 131,7 млн рублей;

— компенсацией по пассажирским перевозкам железнодорожным транспортом в пригородном сообщении — 100 млн рублей;

— возмещением затрат по предупреждению чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения — 50 млн рублей;

— социальными выплаты гражданам, мероприятия по восстановлению прав участников долевого строительства — 29,8 млн рублей;

— приобретением систем непрерывного мониторинга глюкозы — 20 млн рублей;

— реализацией социально значимых мероприятий (каких именно, не уточняется) — 101,7 млн рублей;

— обеспечением деятельности учреждений, погашение кредиторской задолженности и исполнение судебных решений — 51 млн рублей;

— увеличением объема областного дорожного фонда — 145,6 млн рублей;

— увеличение резервного фонда правительства области — 32,7 млн рублей.

— Для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов в 2022 году, предусматривается увеличение лимитов предоставления кредитов муниципальным образованиям области на 100 млн рублей с возвратом в той же сумме. Расходы увеличиваются на 815,9 млн рублей, — сообщает министерство финансов.

Депутаты рассмотрят законопроект сегодня, 18 июля, на заседании профильного думского комитета.

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