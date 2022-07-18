Саратовчанка убила пожилого сожителя по пути в Чардым – вынесен приговор

Фото: СУ СК - Саратов

Жительница Саратовской области признана виновной в убийстве сожителя, об этом сообщает СУ СК по региону.

Инцидент произошел вечером 19 октября 2021 года по дороге в село Чардым. 71-летний мужчина и его 50-летняя сожительница возвращались из гостей на базу отдыха. Сидя в машине, они рассорились. Не доехав до места, женщина остановила машину у другой базы отдыха и начала избивать своего 71-летнего сожителя. Персонал турбазы успокоил ее, и они поехали дальше.

На следующий день самочувствие мужчины ухудшилось, он был доставлен в больницу. Врачи пытались спасти пострадавшего, но утром 21 октября он скончался от травмы головы с кровоизлиянием в мозг.

Суд приговорил виновницу гибели пенсионера к восьми годам заключения.

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