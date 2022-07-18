Сотрудница саратовского УФССП пригласила должника на свидание, чтобы взыскать долг

Мужчину приговорили к 10 суткам ареста
Злостному неплательщику алиментов из Саратова приставы устроили «засаду» на свидании. Такую необычную историю рассказали в УФССП по Фрунзенском району города.
31-летний саратовец долго не платил алименты и накопил долг свыше 800 тысяч рублей. Мужчина отказывался устраиваться на работу и скрывался от приставов, однако находчивая сотрудница управления смогла добраться до него необычным способом.
Девушка нашла профиль должника в социальной сети и пригласила на свидание, где он и был задержан. На мужчину составили административный протокол, а суд назначил ему 10 суток административного ареста. Кроме этого, неплательщика также заставили записаться в центр занятости.
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