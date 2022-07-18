Пьяная бабушка устроила пожар, где погибла девочка – в Базарно-Карабулакском районе вынесен приговор

Фото: СУ СК

Вынесен приговор жительнице Базарно-Карабулакского района по чьей вине погибла ее пятилетняя внучка. 67-летнюю женщину признали виновной в причинении смерти по неосторожности. Об этой истории рассказали в СУ СК по Саратовской области.

Трагедия произошла в конце апреля 2022 года в поселке Свободный Базарно-Карабулакского района. Жительница Краснодарского края м пятилетней дочерью приехала в гости к своей 67-летней матери, проживающей в частном доме. Вечером 13 мая мать и бабушка ребенка, а также два гостя вышли во двор посидеть с шашлыками.

Около полуночи 67-летняя женщина, будучи уже нетрезвой, пошла покурить и бросила незатушенную сигарету. Из-за нее начался пожар в доме. Проснувшись ночью от запаха дыма, женщина выбежала на улицу и бросила внучку дома одну. Ребенок задохнулся. Женщина признала вину в содеянном. Суд приговорил ее к году исправительных работ с удержанием 10 процентов заработной платы в доход государства.

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