В Аткарском районе при столкновении двух ВАЗов пострадали четыре человека

Сегодня утром, 18 июля, в Аткарском районе Саратовской области при столкновении двух ВАЗов пострадали четыре человека.

Авария была зарегистрирована в 8:50 на 210 километре трассы Р-208. «Девятка» с 84-летним водителем столкнулась с «семеркой», за рулем которой сидел 58-летний мужчина.

В результате аварии пострадали четыре человека: оба водителя и по одному пассажиру в каждой машине.

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