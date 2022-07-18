В Саратове задержали «заминировавшего» «Оранжевый» телефонного террориста

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В Саратове задержали телефонного террориста. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

В дежурную часть отдела полиции Заводского района поступило сообщение о якобы минировании торгового центра «Оранжевый». На место происшествия были направлены сотрудники полиции и других экстренных служб. В результате обследования помещений предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан, не обнаружено.

В ходе розыскных мероприятий полицейские задержали сообщившего об угрозе 26-летнего ранее судимого местного жителя. Подозреваемый является безработным.

Возбуждено уголовное дело, статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от пятисот до семисот тысяч рублей, либо лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

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