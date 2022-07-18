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Общество18 июля 2022 9:01

Володин: на месте ликвидированного рынка появится скейт-парк

Спикер ГД рассказал о развитии стадиона «Спартак» в Саратове
Наталия Калинина
Вячеслав Володин в Саратове

Вячеслав Володин в Саратове

Вячеслав Володин проверил ход второго этапа реконструкции стадиона «Спартак» в Саратове. Проект должны сдать к 1 сентября.

- У нас проблемы с организацией работ. Поэтому надо перестраиваться, – сказал Володин.

На месте, где раньше располагался рынок теперь должны появиться скейт-парк и кафе.

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