Володин: на месте ликвидированного рынка появится скейт-парк

Вячеслав Володин в Саратове

Вячеслав Володин проверил ход второго этапа реконструкции стадиона «Спартак» в Саратове. Проект должны сдать к 1 сентября.

- У нас проблемы с организацией работ. Поэтому надо перестраиваться, – сказал Володин.

На месте, где раньше располагался рынок теперь должны появиться скейт-парк и кафе.

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